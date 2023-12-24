طلاب «ألسن المنيا» يزورون المشروعات القومية بقرى حياة كريمة

أجرى طلاب كلية الألسن بجامعة المنيا زيارة ميدانية إلى قرى حياة كريمة للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية التي تُعد أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين حياة المواطنين في القرى المصرية.

تفقد مشروعات قري حياة كريمة

وخلال الزيارة تفقد الطلاب المشروعات التي تم تنفيذها في قرى حياة كريمة ومنها إنشاء الوحدات الصحية، إنشاء مراكز الشباب، إنشاء محطات مياه جديدة، إنشاء مدارس جديدة، إنشاء ملاعب رياضية جديدة، مكاتب بريد، مكاتب تموين، مجمعات خدمية حكومية، توصيلات صرف صحي، دعم شبكات الكهرباء، توصيل الاتصالات والإنترنت.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

وأشاد الطلاب بالإنجازات التي تم تحقيقها، مؤكدين أن هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تمت تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتورة مروة الشريعي عميد كلية الألسن، وبإشراف الدكتورة لاميس الجافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى جمال مدير مكتب رعاية الطلاب بالكلية، مؤكدين أنها ساهمت في إثراء معرفتهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهدافها، حيث إن هذه الزيارة تأتي ضمن حرص كلية الألسن على تعريف الطلاب بالإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.