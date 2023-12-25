مبادرة «هنوصلك» تواصل حملاتها في القطاع الريفي بالسويس

شهد حي الجناين في محافظة السويس، اليوم الاثنين، تنفيذ إحدى حملات مبادرة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمة المتكاملة لذوي القدرات الخاصة، بإشراف أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقالت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، في تصريح خاص، إنه جار تنفيذ حملات مبادرة "هنوصلك" في مختلف أحياء المحافظة، وتجري المبادرة خلال إدارة التأهيل بالمديرية ومكتب التأهيل بالجناين تنفيذ أعمال المبادرة بالتنسيق والتعاون مع مقر جمعية صناع الحياة التي تشارك التضامن في تنفيذ المبادرة.

وأوضحت وكيل الوزارة في محافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة «هنوصلك»، هدفها الوصول إلى ذوي الهمم في أماكن سكنهم، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تتيح لهم الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون، ونفذت المديرية أكثر من 11 حملة شملت مناطق عرب المعمل والمثلث وحي الجناين.