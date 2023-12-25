جدول امتحانات الفترة المسائية للصف الرابع الابتدائي في الفيوم.. الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 للفترة المسائية، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إذ إنّه من المقرر أن تُعقد امتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي الصف الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 على فترتين صباحية ومسائية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم، والتي تستمر لمدة 5 أيام.

موعد امتحانات الصف الرابع الترم الأول

وحددت مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم، للفترتين الصباحية والمسائية بدءًا من الأربعاء 10 يناير المقبل، وحتى الاثنين 15 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

وتضمن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023/2024 الترم الأول بالفيوم الآتي:

الأربعاء 10 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، إذ يبدأ 12:30 صباحًا حتى 3:00 ظهرًا على أن تخصص 20 دقيقة من زمن إجابة الامتحان للإملاء، ثم استراحة لمدة 15 دقيقة، يعقبها امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 3:15 ظهرًا وحتى الساعه 4:45 مساءً.

الخميس 11 يناير 2024.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 12:30 ظهرًا ويستمر حتى الساعة 2:00 ظهرًا.

السبت 13 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 12:30 ظهرًا وينتهي 2:00 ظهرًا، يليه استراحة لمدة ربع ساعة، ثم يبدأ امتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 2:15 ظهرًا ويستمر حتى الساعة 3:45 عصرًا.

الأحد 14 يناير 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 12:30 ظهرًا ويستمر حتى 2:00 ظهرًا، يعقبه استراحة نصف ساعة، يليها امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 2:15 ظهرًا ويستمر حتى 3:45 عصرًا.

الاثنين 15 يناير 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 12:00 ظهرًا ويستمر حتى 2:00 ظهرًا.