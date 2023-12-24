جداول امتحانات الترم الأول 2024 لجميع الصفوف في الفيوم.. تبدأ 10 يناير

انتهت مديرية التربية والتعليم من إعداد وإعلان موعد وجداول امتحانات الترم الأول 2024 لجميع المراحل والصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظة الفيوم، إذ تنطلق الامتحانات في الثلث الأول من شهر يناير المقبل، وتستمر حتى الثلث الأخير من الشهر، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 والتي حددتها التربية والتعليم.

وتستعرض «الوطن» جداول امتحانات الترم الأول 2024 لجميع المراحل والصفوف «ابتدائي وإعدادي وثانوي» بمحافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى تبدأ امتحانات نصف السنة 2024؟

وتبدأ امتحانات نصف السنة 2024 لجميع المراحل بمحافظة الفيوم الأربعاء 10 يناير، وتستمر لمدة 14 يومًا إذ يكون آخر أيام امتحانات الترم الأول 2024 يوم الأربعاء 24 يناير، وذلك وفقًا لما ورد في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام.

جداول امتحانات الترم الأول 2024 ابتدائي

وتتيح «الوطن» جداول وموعد امتحانات الترم الأول 2024 لصفوف المرحلة الابتدائية والذي يضم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024، بالإضافة إلى جدول امتحانات الصف الخامس الترم الأول، وجدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 عبر الضغط هنا.

جداول امتحانات المرحلة الإعدادية

وفيما يخص جداول امتحانات الترم الأول 2024 لصفوف المرحلة الإعدادية، والذي يضم جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024، بالإضافة إلى جدول الصف الثاني الإعدادي، وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023/2024 عبر الضغط هنا.

ولمعرفة جداول امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي المهني الترم الأول 2024 اضغط هنا.

جداول امتحانات الترم الأول 2024 ثانوي

وللإطلاع على جداول امتحانات نصف العام 2024 لصفوف النقل الثانوية بمحافظة الفيوم، اضغط هنا، وستظهر الجداول التفصيلية.

متى تبدأ إجازة نصف العام 2024؟

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، إنّ إجازة نصف العام 2024 تبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 27 يناير القادم، وتستمر لمدة 15 يومًا، ثم تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير القادم، إذ تبدأ الدراسة في الترم الثاني رسميًا يوم السبت 10 فبراير.