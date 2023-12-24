جدول امتحانات الترم الأول 2024 لصفوف المرحلة الإعدادية المهنية في الفيوم

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جداول امتحانات الترم الأول 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المهنية، وذلك بعدما اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إذ تضمنت جدولين، الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي، والثاني للصف الثالث الإعدادي، إذ من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء 10 يناير المقبل حتى الثلاثاء 23 من الشهر نفسه.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الترم الأول 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة الفيوم، وضوابط الامتحانات للصفوف الثلاثة الأول والثاني والثالث الإعدادي المهني.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 للتعليم المهني الآتي:

- الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين، إذ يبدأ من 9:00 وحتى 11:00 صباحًا، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 11:30 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا.

- الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ من 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان المجالات العلمية «صناعي واقتصاد منزلي» لمدة ساعة بدءًا من 11:00 وحتى 12:00 صباحًا.

- الأحد 21 يناير 2024.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان التربية الفنية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 11:00 وحتى 12:30 صباحًا.

- الاثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان المجالات العلمية «زراعي» لمدة ساعة بدءًا من 11:00 وحتى 12:00 ظهرًا.

- الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف يبدأ 9:00 وحتى 10:30 صباحًا يليه امتحان التكنولوجيا لمدة ساعة بدءًا من 11:00 وحتى 12:00 ظهرًا، ثم امتحان الخط العربي لمدة ساعة بدءًا من 12:30 حتى 1:30 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني

وذكرت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، إنّ جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني هو نفس جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم، إذ جاء جدول امتحان الصفين كالآتي:

- الأربعاء 10 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين تبدأ 8:00 وتستمر حتى 10:00 صباحًا.

- الخميس 11 يناير 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف تبدأ 8:00 وتستمر حتى 9:30 صباحًا، ثم امتحان المجالات العلمية «زراعي» لمدة ساعة بدءًا من 9:45 وحتى 10:45 صباحًا.

- السبت 13 يناير 2024.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف تبدأ 8:00 وتستمر حتى 9:30 صباحًا، يليه امتحان المجالات العملية «صناعي واقتصاد منزلي» لمدة ساعة بدءًا من 9:45 وحتى 10:45 صباحًا.

- الأحد 14 يناير 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف بدءًا من 8:00 وحتى 9:30 صباحًا، يليه امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:45 وحتى 11:15 صباحًا.