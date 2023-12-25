تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 865 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 384 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 58 ألف طن بضائع، 481 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء أمس السفينة «GENCO PICARDY» قادمة من الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، وغادرت السفينة DIVA وعلى متنها 47 ألف طن فوسفات إلى الصين، و3 سفن «أمل، ودليلة وبوسيدون اكسبريس»، كما جرى تداول 1910 أطنان بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1435 راكبا بموانيها.