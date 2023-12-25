شركة تمنح موظفيها مكافأة مقابل الجري يوميا.. كيف تراقب تحركاتهم؟

في خطوة غير مسبوقة، اعتزمت شركة صينية استبدال برنامج مكافآت موظفيها في نهاية العام، من خلال الاستعانة بنظام جديد من الحوافز، يساعد على تحسين لياقة الجسم وأداء التمارين الرياضية، بدوره تقييم الكفاءة التي يؤدي بها الموظف.

شركة صينية تستخدم نظام غريب لمكافآت الموظفين

مخطط الشركة الصينية كان هدفه التشجيع على ممارسة الرياضة، من خلال وضع نظام مكافآت مالية مغري للموظفين الذين يركضون يوميًا، قبل الوصول إلى العمل، على أن يحصل الموظف على قيمة راتبه الشهري دون خصم، حال تنفيذ هذه المهمة، وهي الركض لمسافة 50 كيلومتر طوال الشهر، بحسب موقع «odditycentral».

وفي حال لم يكمل الموظف المهمة كاملة، لكنه مارس تلك رياضة الجرى على مدار أيام الشه، سيحصل على مكافأة أيضًا، فحال الركض 40 كيلومتر في الشهر، يحصل الفرد على 60% من المكافأة، أما مسافة 30 كيلومتر، يُمنح مكافأة 30%، كما يحصل الأفراد الذين يركضون مسافة 100 كيلومتر شهريا على 20% إضافية للمكافأة الأساسية.

وفيما يخص طرق تتبع الموظفين لمعرفة مدى التزامهم، اعتمدت الشركة تطبيقا جديدا على الهاتف يتعقب المسافة التي يقطعها كل موظف، ويُأخذ في الاعتبار الأنشطة المختلفة مثل المشي لمسافات طويلة في الجبال والمشي السريع، والتي يمكن أن تمثل 60 و30% من النشاطات المطلوبة من كل موظف في الشركة.

ووفقًا للموقع الذي نقل عن الشركة، أثبت هذا النظام نجاحًا كبيرًا، إذ تمكن جميع الموظفين من تحقيق هدف المسافة المطلوبة للتأهل للحصول على المكافأة المالية، خاصة أن مالك الشركة عاشق للرياضة وممارسيها، ويرى أنها تعزز من صحة العقل مع ضرورة اللياقة البدنية التي تساعد على تقديم جودة أفضل في العمل.