تحرير 5 محاضر تموينية في حملة على المخابز البلدية بالدقهلية

قاد متولي عبد العال،رئيس مركز ومدينة بني عبيد، حملة مكبرة في حملة تموينية على المخابز منذ الصباح الباكر، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مدى توصيل الدعم لمستحقيه، وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملة تموينية على المخابز بالدقهلية

وبحسب بيان صادر من مجلس المدينة، أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 5 محاضر نقص موازين ومواصفات على المخابز، حيث تم تحرير 3 محاضر موازين لوجود نقص فى ميزان وحجم رغيف الخبز عن الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين، وجرى تحرير 2 محضر مواصفات لوجود تغير فى شكل ومواصفات الخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

استمرار الحملات المكبرة على المخابز

وشدد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، على استمرار مثل هذه الحملات المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز بنطاق المركز، للتأكد من توافر جميع عناصر الانتاج والأمان والسلامة والصحة المهنية، للحفاظ على حياة وصحة وسلامة المواطنين بالتنسيق مع التموين والجهات المعنية بذلك، حرصاً على توصيل الدعم لمستحقيه والمرور المفاجئ على المخابز للتأكد من المواصفات والأوزان وجودة وشكل رغيف الخبز، ومدى جاهزية المخابز من عدمه فى انتاج الخبز.