ضبط 63 مخالفة متنوعة في حملة على المخابز والمحال بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 63 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية في الدقهلية

وأكد «دايرة»، أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالادارات التموينية التابعة وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة من معالي الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأضاف، أنه جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من دكرنس، وبندر ميت غمر، ومركز المنصورة، ونبروه، والمطرية.

وأكد على قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالآتي :

- محضر تجميع بطاقات بعدد 586 بطاقة

- محاضر عدم وجود ميزان .

- محضران عدم وجود قائمة بيانات.

- محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- محضران توقف عن الانتاج.

- محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 13شيكارة.

- 10 محضر عدم مطابقة للمواصفات

- 12 محضر نقص وزن مابين 9-30 جم

- 10 محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

- 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- 14 محضر عدم وجود شهادة صحية.

- 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تمويني.

- محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية تاجر تمويني.