ضبط 80 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 80 مخالفة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان له إلى أن الحملات التموينية بمحافظة الدقهلية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأشار أنه جرى تكليف حملات المديرية من إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من بندر ومركز ميت غمر وبنى عبيد، وتحرير محضر تجميع بطاقات 45 بطاقة، و3 محاضر تلاعب في الميزان، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 15محضر تصرف في دقيق بقيمة 48 شيكارة.

26 محضرا عدم مطابقة للمواصفات

23 محضرا نقص وزن ما بين 9-25 كيلو.

5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.