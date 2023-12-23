كيفية صرف منحة القطع وشروط استحقاق الخدمة من التأمينات الاجتماعية

تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما يسمى بمنحة القطع بسبب التحاق أحد أبناء المتوفى بوظيفة أو وصوله إلى السن القانونية أو زوال حالة العجز، لمدة 12 شهرا.

صرف معاش منحة القطع

ترصد «الوطن» كيفية صرف معاش منحة القطع وما هي شروط استحقاق الخدمة؟

​​في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

- ​لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

- لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق الخدمة

كما وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شروط استحقاق الخدمة والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون مستحقا في المعاش.

- ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.