جدول امتحانات الفترة المسائية للصف الخامس الابتدائي بالفيوم.. الترم الأول

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 للفترة المسائية بمحافظة الفيوم، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع الثاني من شهر يناير المُقبل، حيث تبدأ امتحانات الفترة المسائية من الساعة 12:30 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 4:45 مساءً بحسب عدد المواد التي سيؤديها الطلاب في اليوم الواحد، والوقت المخصص للإجابة عليها.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 للفترة المسائية بمحافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول، إذ من المقرر أن تنطلق في الفترة من 10 وحتى 15 يناير المقبل.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

ووفقًا لما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 من المقرر أن يكون كالآتي:

الأربعاء 10 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، على أن تخصص 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء، إذ يبدأ 12:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، ويعقبها امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف تبدأ 3:15 عصرًا وتستمر حتى 4:45 مساء.

الخميس 11 يناير 2024.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 12:30 ظهرًا ويستمر حتى 2 عصرًا.

السبت 13 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 12:30 ظهرًا ويستمر حتى 2 عصرًا ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، يعقبها امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 2:15 عصرًا وتستمر حتى 3:45 مساءً.

الأحد 14 يناير 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 12:30 ظهرًا ويستمر حتى 2:00 عصرًا، يليه استراحة لمدة ربع ساعة، يعقبها امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف تبدأ 2:15 ظهرًا وتستمر حتى 3:45 عصرًا.

الإثنين 15 يناير 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 12:30 ظهرًا وحتى 2:00 عصرًا.