جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية في الجيزة بعد تعديله

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعديل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، واعتمادها رسميًا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك استجابة لأولياء الأمور ومراعاة لإجازة الأقباط.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جداول امتحانات الصفوف الابتدائية الثلاثة بعد تعديلها وهي:-

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024:امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات والـICT.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية مدة ساعتان ونصف والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة العلوم ساعة ونصف والمهارات المهنية ساعة ونصف.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف واللغة الإنجليزية ساعة ونصف.

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات لمدة ساعة ونصف و مادة ICT لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الاثنين 15 يناير2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.