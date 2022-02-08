تعرف على أول إجازات بأجر كامل للعمال المصريين.. مناسبات وطنية ودينية

يترقب أكثر من 35 مليون عامل مصري، موعد العطلات الرسمية بأجر كامل، وفقا لما أقرته قوانين العمل للعاملين بقطاعات «الحكومي والأعمال والعام والخاص»، بحسب ما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، بينما يختص قانون العمل الموحد الصادر برقم 12 لسنة 2003 بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

منح العمال المصريين إجازة في شم النسيم وذكرى تحرير سيناء

ونص محتوى ومضمون قوانين العمل المعمول بها في البلاد للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، على منح إجازات وعطلات رسمية في بعض المناسبات الوطنية والدينية، التي تحتفل بها البلاد، بشرط صدور قرارات بها من رئيس مجلس الوزراء.

إجازة شم النسيم وتحرير سيناء بأجر كامل للعاملين

ووفقا لما اعتادت عليه البلاد، وبما يتوافق مع مواد هذه القوانين، فإن أول الإجازات والعطلات الرسمية التي سيحصل عليها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، ستكون خلال شهر أبريل المقبل الذي يتخلله مناسبتان إحداها وطنية والأخرى دينية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمنحهما إجازة رسمية بأجر كامل، والمناسبة الأولى هي الاحتفال بشم النسيم، وهو اليوم الذي يعقب احتفال الأخوة الأقباط، بعيد الفصح، وهو يوم عطلة رسمية للمصريين وللعاملين بجميع القطاعات في الدولة، ويصدر بها رئيس مجلس الوزراء قرارا لتكون إجازة رسمية بأجر كامل، والمناسبة الثانية التي يتم الاحتفال بها في شهر أبريل هي إجازة عيد تحرير سيناء، وهي مناسبة وطنية يومها ثابت ومحدد ويوافق 25 أبريل من كل عام، احتفالا بذكرى تحرير سيناء .

ويتصادف يوم شم النسيم هذا العام 2022، ليكون الاحتفال به يوم 25 أبريل، وهو نفس يوم الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ترحيل الإجازتين من الإثنين إلى الخميس

ومن المقرر، أن يتم ترحيل إجازتي شم النسيم وعيد تحرير سيناء هذا العام 2022 من يوم الاثنين 25 أبريل إلى يوم الخميس ، 28 أبريل، وذلك وفقا لقرار وزاري سابق لرئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات التي يتصادف حلولها في بداية أو وسط الأسبوع الى يوم الخميس من نفس الأسبوع.