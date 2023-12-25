رئيس حزب الجيل: الحياة السياسية في مصر وصلت إلى مرحلة النضج

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، موضحا أن الحوار لعب دورا كبيرا في تحريك الحياة السياسية، وكسر حالة الجمود والسكون التي سادتها في العقد الأخير، ما يعكس بإيجابية شديدة على حياتنا السياسية وعلى طاولة المناقشات العميقة والعلمية والموضوعية على طاولة جلسات لجان الحوار الوطني.

الحياة السياسية بعد الانتخابات الرئاسية

وأضاف «الشهابي» في بيان له أن الحياة السياسية المصرية بعد الانتخابات الرئاسية ستختلف تماما عنها قبل الانتخابات الرئاسية بنسبة 180 درجة، منوها بأن الأحزاب وصلت إلى مرحلة النضج السياسي والتمييز التي مكنتها بالفعل، أن تكون هي المكونة للنظام السياسي للبلاد تحقيقا، وتطبيقا وترجمة للمادة الخامسة من دستور يناير 2014.

وأشار إلى أن ممارسات الأحزاب لدورها السياسي في الانتخابات الرئاسية كانت ثرية جدا، وفاقت كل التوقعات مضيفًا أنها كانت الرقم الصعب في المعادلة الانتخابية، وأحد أهم العوامل المؤثرة في المشهد المنظم الذي ظهر أمام لجان الاقتراع، وارتفاع نسب مشاركة الناخبيين في التصويت، ووصولها إلى نسبة مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية المصرية والأجنبية على السواء.

انعكاس المؤتمرات الحاشدة

وأكد أن المؤتمرات الحاشدة التي عقدتها الأحزاب في طول البلاد وعرضها من أسوان إلى دمياط ومن مرسى مطروح إلى القاهرة، توضح أنها استعانت دورها السياسي والجماهيري فى قيادة الرأي العام وتوجيهه، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني كان وراء نضج الأحزاب السياسية ونزولها الملعب الانتخابي بسرعة.

وأكد أن الحزب سيشارك بقوة فى الحوار الوطني، وسيتعاطى بقوة وإيجابية مع قضايا الوطن بما فيها انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية بغرفتيه النواب والشيوخ.