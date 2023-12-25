وكيل «الشيوخ»: مصر تمتلك إمكانات هائلة لتنمية الثروة السمكية

أكّدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أنَّ مصر تمتلك إمكانات هائلة لتنمية الثروة السمكية، وذلك لما تمتلكه من موارد طبيعية متنوعة، من مصائد بحرية وبحيرات وبحار ونهر النيل وفروعه، فضلاً عن المزارع السمكية بكافة أنواعها.

أشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أنَّ مصر تعاني من عجز في إنتاج البروتين الحيواني، مما يجعل تنمية الإنتاج السمكي أحد أهم المحاور البديلة التي يمكن من خلالها تعويض هذا العجز.

وطالبت بضرورة تطبيق مزيد من الأساليب الهادفة لمواجهة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية على الثروة السمكية، كذلك المضي قدماً في تنظيم القوافل البيطرية المجانية لمواجهة انتشار الأمراض في المزارع السمكية وتوعية القائمين عليها، أيضاً تطبيق أنظمة التتبع والرصد لحالات الصيد الجائر في المصايد البحرية.

وشددت على استعدادها كنواب لمساندة أي مقترحات تراها الوزارة والجهات المعنية لإعداد تشريعات تعزز إمكانات الرقابة والمتابعة لكل عناصر انتاج وتوزيع الثروة السمكية.