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وزير الإسكان: البناء الأخضر ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للدولة

كتب:

أيمن حمزة
09:45 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
وزير الإسكان يجتمع مع قيادات الوزارة لمناقشة ملفات البناء الأخضر

وزير الإسكان يجتمع مع قيادات الوزارة لمناقشة ملفات البناء الأخضر

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن دراسة تفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

 

فوائد البناء الأخضر البيئية والاقتصادية والاجتماعية

وأكد الوزير أهمية مفهوم العمران والبناء الأخضر، وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، إذ يهدف لترشيد استهلاك الموارد، وتحقيق الخصوصية للمواطنين، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة بالإنسان والحفاظ عليها، مما يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويعود عليهم بالنفع من خلال تقليل مصروفاتهم على استخدام الطاقة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي للدولة.

 

وأوضح الوزير، أن هناك العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعمل عليها الجهات المتعددة في الدولة، وتسير في نفس الاتجاه الذي يحقق الهدف من العمران والبناء الأخضر، ويمكن الربط بين تلك المبادرات والبرامج، والبناء عليها لإعداد استراتيجية وطنية لتحسين وتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.