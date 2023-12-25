«الأرصاد» تحذر من طقس نهاية الأسبوع.. أمطار غزيرة ورعدية

أكّدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ خرائط التوزيعات الضغطية أشارت إلى تعرّض البلاد يومي الأربعاء والخميس لاضطرابات جوية وحالة من حالات عدم الاستقرار تستمر على مدار 48 ساعة.

أمطار نهاية الأسبوع

وأضافت منار غانم، لـ«الوطن»، أنَّ السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سوف تشهد أمطارًا متوسطة يوم الأربعاء المقبل، وتصبح غزيرة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانا يوم الخميس، وذلك نتيجة وجود امتداد لمنخفض جوي، يعمل على تكاثر السحب الممطرة على كلا من محافظات شمال الوجه البحري، وتضم «الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، البحيرة».

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 28-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس29-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.