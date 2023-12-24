أبرزها أمطار ورياح.. حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الاثنين 25 ديسمبر، متوقعة أن ينتشر طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الاثنين

وأوضحت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن تتساقط غدًا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 30% تقريبا، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح، أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتسود كذلك شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.