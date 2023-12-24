في ظل كثافة السحب الممطرة.. اعرف حالة الطقس الآن

سحب كثيفة تشهدها سماء القاهرة الكبرى، والعديد من المناطق، ما ينذر بسقوط أمطار، وقد بينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار، خلال الساعات المقبلة، متوقعة أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ولا سيما على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتد إلى محافظات شمال الصعيد.

محافظات تشهد أمطاراً خلال الساعات المقبلة

تشير التوقعات إلى تعرض العديد محافظات الجمهورية لتساقط أمطار بنسبة حدوث تصل إلى 40%، على محافظات: «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الشرقية، الغربية، المنوفية».

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 22

- الجيزة: الصغرى 12 والعظمى 21

- القليوبية: الصغرى 13 والعظمى 22

- البحيرة: الصغرى 12 والعظمى 22

- كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 22

- الدقهلية: الصغرى 13 والعظمى 22

- الغربية: الصغرى 12 والعظمى 21

- المنوفية: الصغرى 12 والعظمى 22

- الشرقية: الصغرى 12 والعظمى 22

- دمياط: الصغرى 14 والعظمى 21

- بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 21

- الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 23

- السويس: الصغرى 13 والعظمى 23

- الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22

- مطروح: الصغرى 12 والعظمى 22

- الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 25

- الفيوم: الصغرى 9 والعظمى 21

- بني سويف: الصغرى 9 والعظمى 21

- المنيا: الصغرى 8 والعظمى 22

- أسيوط: الصغرى 8 والعظمى 22

- سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 22

- قنا: الصغرى 12 والعظمى 22

- الأقصر: الصغرى 12 والعظمى 23

- أسوان: الصغرى 13 والعظمى 23

- الوادي الجديد: الصغرى 7 والعظمى 22