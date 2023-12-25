تغير مفاجئ في الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة مع هطول أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، مشيرة إلى حدوث تقلبات جوية في البلاد خلال الأيام السابقة، إذ تأثرت البلاد بالرياح والعواصف الترابية والأمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق الجنوبية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات أعلى من مستواها الطبيعي

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن في برنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، إلى حدوث تغير في الأحوال الجوية اليوم، إذ سترتفع درجات الحرارة وتكون أعلى من المستوى الطبيعي وتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 22 درجة، متوقعة أنَّ تنخفض درجات الحرارة خلال فترة الليل، وستكون الصغرى 13 درجة أو أقل.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم وغدًا

وبشأن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، أشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنَّه من المتوقع حدوث أمطار خفيفة اليوم وغدًا، ولكن من يوم الأربعاء حتى الجمعة ستتأثر البلاد بمنخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة.

وأوضحت عضو الأرصاد الجوية أنَّ هذه الأمطار ستكون حاضرة في المناطق الداخلية والقاهرة، ولكنها لن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية، ومن المرتقب أن ترافق هذه الأمطار سرعة في الرياح.