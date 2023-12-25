دعم 30 عروسا من الأولى بالرعاية في بني سويف بـ1.5 مليون جنيه

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن بالتعاون مع البنك الزراعي المصري لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية، وذلك بمجمع الدفاع الاجتماعي ببني سويف شرق النيل.

جاء ذلك في حضور الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، والمحاسب المنسي طنطاوي رئيس قطاع البنك الزراعي المصري في بني سويف، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، و ليلى إبراهيم مدير الشمول المالي بفرع البنك الزراعي المصري ببني سويف.

تقديم التهنئة للعرائس المستفيدات

وهنأ المحافظ العرائس المستفيدات من المبادرة التي ينظمها البنك الزراعي المصري بالتعاون والتنسيق مع التضامن، والتي شملت تجهيز 30 من العرائس الأولى بالرعاية، ودعمهن بأجهزة منزلية لتجهيز بيت الزوجية والتي تتضمن «غسالة فول أوتوماتيك وثلاجة وبوتاجاز»، بجانب بعض المساعدات الأخرى، والتي يقوم البنك بتوفيرها، تحت إشراف التضامن وبحسب قاعدة البيانات الخاصة بالفئات المستحقة والمُسجلة لدى التضامن.

تقديم الدعم والرعاية لأبناء بني سويف من الأسر الأكثر احتياجا

كما أعرب المحافظ عن تقديره لقيادات البنك الزراعي، وجهوده في المشاركة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وحرصه على تقديم الدعم والرعاية لأبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجا، سواء من خلال تقديم المساعدات للتيسير على أسر الفتيات المقبلات على الزواج، أو توزيع السلع الغذائية على المستحقين، فضلاً عن الدور الرئيسي للبنك وفروعه في تقديم التسهيلات للشباب والمزارعين لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتحفيزهم على العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم ولذويهم.

من جانبها أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الاحتفالية تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك الزراعي المصري، لتجهيز 30 عروس بإجمالي مبلغ 1.5 مليون جنيهًا بواقع 50 ألف جنيه، لتجهيز العروس الواحدة، وذلك للمساعدة في استكمال مستلزمات الزفاف وبهدف التخفيف عن كاهل أسرهم في ظل ارتفاع تكاليف الزواج.

مساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية

ومن جهته أوضح رئيس قطاع البنك الزراعي ببني سويف، أن المشاركة في تجهيز العرائس الأولى بالرعاية، تأتي انطلاقاً من دور البنك الوطني ومسؤوليته المجتمعية، للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة المحافظات، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة إرتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.