تحصين 113 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، اليوم، تحصين نحو 113 ألفا و910 رؤوس ماشية، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية بوزارة الزراعة.

حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

وأكد الدكتور أحمد عبد العليم مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، تواصل فعاليات الحملة القومية تحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تحصين 113 ألف رأس ماشية في بني سويف

وقال مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، إن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها، وصل إلى 113 ألفا و112 رأس ماشية، بينها 99 ألفا و821 رأسا من الأبقار، و12 ألفا و221 رأسا من الجاموس، و1823 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل في الحملة 19 نوفمبر الماضي.