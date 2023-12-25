رئيس حزب مصر أكتوبر: علينا التكاتف صفا واحد خلف قيادتنا السياسية

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية توحيد الجهود للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكمية لمواجهة أي خطر داهم يمكنه أن يهدد أمن واستقرار الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية التي تمر بها المنطقة من صراعات وأزمات تستلزم تكاتف من قلب الجميع لرفض أي تهديد من شأنه المساس بالسيادة المصرية.

وأضافت مديح، في بيان لها: «أننا جميعا في اختبار صعب؛ نتيجة للمخططات الدولية المتعددة التي تستهدف النيل من وطننا الغالي»، مؤكدة أن الوقوف صفا واحدا ويدا واحدة خلف القيادة السياسية من أجل العبور من الأزمات هو ما يحبط المخططات العدوانية وأهدافها».

حزب مصر أكتوبر

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أنَّ الفترة الحالية التي تمر بها المنطقة حرجة وتتطلب تكاتف من جميع أبناء الوطن المخلصين خلف قيادتهم الحكيمة لدحض أي خطر يمس أمن واستقرار مصر، معقبة: «نشهد اليوم حالة اصطفاف وطني للشعب المصري خلف قيادته السياسية، وانعكس ذلك على مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية فكانت المشاركة غير مسبوقة وبعثت هذه المشاركة برسالة للعالم أجمع بأن الشعب يقف صفا واحدا ويدع رؤية دولته في بناء الجمهورية الجديدة».

وتابعت أن الدولة المصرية موقفها ثابت من القضية وتتبنى وتدعم القضية الفلسطينية ورفضت التهجير القسري للفلسطينيين لسيناء لمنع تصفية القضية على حسابها ولأن سيناء خط أحمر، موضحة أن ما نشهده حاليا من الجميع يؤكد الحرص على المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية في ظل الظروف الراهنة من أجل الحفاظ على أمن وسيادة وطننا.