الفوج الرابع من قطار الشباب يزور المعالم الأثرية في الأقصر (صور)

يواصل الفوج الرابع من رحلات قطار الشباب «اعرف بلدك» زيارته إلى الأقصر، إذ زار الفوج عددا من المناطق الأثرية والسياحية في البرين الغربي والشرقي، بمرافقة المرشدين السياحيين، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

تنمية روح الولاء والانتماء

وتتضمن الزيارات بمحافظة الأقصر الصوت والضوء بالكرنك، ومعابد البر الشرقي، ومعابد البر الغربي، إضافة إلى جولات حرة، بهدف إتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والإنتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية.

تأتي الزيارات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وصلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

احتفالات رأس السنة

وفي سياق آخر، أنهت محافظة الأقصر، استعداداتها لاستقبال احتفالات رأس السنة، إذ تزينت شوارع المحافظة، وكورنيش النيل والميادين، بزينة عيد الميلاد، والإضاءات الديكورية، وغيرها.