محافظ قنا يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة مليار و146 مليون جنيه

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/ 2024، وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حده، وموقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها، موجها بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب الإنجاز في تنفيذ مشروعات الخطة، والمعوقات إن وجدت، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة.

تكلفة الخطة الاستثمارية

يُذكر أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالى الحالى بلغت مليار و146 مليون جنيه، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى، و 470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونا و200 ألف جنيه تمويل ذاتي، لتمويل تنفيذ عديد من المشروعات في قطاعات (الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة ، تدعيم الإحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية).

محافظ قنا يبحث آليات تنمية وتطوير الموارد المحلية

كما بحث المحافظ آليات تنمية وتطوير الورش، للاستفادة من الكوادر الفنية بها، واستمع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال الاثاث والمنتجات الخشبية المتهالكة واعادة تدويرها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكِّن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الإعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين ، وخلق المزيد من فرص العمل ، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية ، ودعم التكتلات الإنتاجية.