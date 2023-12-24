محافظ قنا يتفقد معبد دندرة ويستمع لشرح تفصيلي عن المناطق الأثرية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية، بمعبد دندرة، على هامش فعاليات معرض الحرف اليدوية والتراثية المقام بالمعبد، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وكلا من النائب العمدة مبارك، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد أحمد الجبلاوي أعضاء مجلس النواب وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأيمن هندي مدير عام منطقة آثار قنا، وعبدالحكيم الصغير مدير معبد دندرة.

شرح تفصيلي عن معبد دندرة

واستمع محافظ قنا في مستهل زيارته إلى شرح تفصيلي عن معبد دندرة، الذي يتميز عن غيره من المعابد بسقوفه التي تحوي العديد من الرسومات والنقوش وما تزال واضحة حتى تاريخنا هذا رغم مرور آلاف السنين.

وقال محافظ قنا، إن المعبد يقع على بعد أربعة كيلو متر من مدينة قنا على الضفة الأخرى من النيل وكانت المنطقة تعتبر مقرا رئيسيا لعبادة الآلهة حتحور، ويعتبر معبد دندرة من أعظم المعابد في مصر لاحتفاظه بهيئته ومعالمة والنقوش المرسومة على الجدران، وكذا أعمدته التي مازالت تحتفظ بألوانها حتى الآن، مضيفا أن المعبد يستقبل ما بين 600 إلى 700 زائر أجنبي، بالإضافة إلى الزائرين المصريين يوميًا بسعر التذكرة 10 جنيهات للفرد و5 جنيهات للطالب.

600 زائر يوميا لمعبد دندرة

وأضاف أيمن هندي أن معبد دندرة واحدا من أكبر المعابد الفرعونية حفظًا في مصر القديمة، وتعتبر واجهة المعبد من أروع واجهات المعابد المصرية القديمة، حيث يتصدر الواجهة 6 أعمدة متوجة برؤوس حتحور، والتي تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالكثير من الآثار الفرعونية مثل الهيكل الرئيسي للمعبد ومعبد ولادة إيزيس والبحيرة المقدسة، كما يوجد به المناظر الفلكية المصورة على الأسقف، ويعود للإله حتحور رمز الجمال والخصوبة والنيل.