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محافظ قنا يشهد افتتاح معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية بمعبد دندرة

كتب:

رجب آدم
04:45 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
محافظ قنا

محافظ قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، معرض لمبادرة «أيادي مصر»، لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بمعبد دندرة في الفترة من 24 ديسمبر حتى 7 يناير المقبل، بمشاركة 14 عارضا، رافقه النائب العمدة مبارك، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد أحمد الجبلاو أعضاء مجلس النواب وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأيمن هندى وكيل وزارة السياحة والآثار.

حيث تفقد محافظ قنا، أجنحة المعرض، مشيدًا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، وقدم العارضون الشكر لمحافظ قنا على إتاحة الفرصة لهم للانضمام لمبادرة «أيادي مصر»، والمشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة.

معرض أيادي مصر

ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة «أيادى مصر» الإلكترونية، لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يُسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، من خلال تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، ومن ثم دعم جهود الدولة نحو القضاء على البطالة.

ووجه محافظ قنا، بتقديم كل سبل الدعم لصغار المنتجين والعارضين، بما يُساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوفير معارض دائمة لعرض المنتجات بما يُساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج.

محافظة قنا 

الجدير بالذكر أن محافظة قنا، خصصت رقم وتس أب ‏‪01223339686‬، وإيميل إلكتروني (qena.government@gmail.com)، لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها على المنصة لتسويقها وبيعها.

 

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