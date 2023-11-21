وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي «إيجيبت سات 2» خلال أيام

قال شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه تم إنشاء الوكالة عام 2018 بهدف توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مصر، من خلال استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

تنفيذ المشروعات التي تخدم عملية التنمية المستدامة

وأكد صدقي خلال كلمته خلال حضوره مؤتمر مصر الدولي للاتصالات والتكنولوجيا، أن أهداف الوكالة تتركز على تنفيذ المشروعات والأعمال التي تخدم عملية التنمية المستدامة، عبر عدة مراحل أبرزها التصميم الإلكتروني، وابتكار البرمجيات المساعدة، وتحليل البيانات، وتجميع الدوائر الإلكترونية.

وأشار إلى أن الوكالة بصدد إطلاق القمر الصناعي «إيجيبت سات 2» خلال 3 ديسمبر المقبل، وهو يعتبر الأول من نوعه في أفريقيا من نوعية ميني سات، بارتفاع 350 كيلومترًا، ودقة تفريقية 2 كيلومتر، أحادي الطيف، وتصل نسبة المكون المحلي فيه إلى نحو 35%.

إطلاق أقمار أخرى خلال العام المقبل بالتعاون مع دول افريقية

ونوه صدقي بأن الوكالة بصدد إطلاق أقمار صناعية أخرى خلال العام المقبل بالتعاون مع عدد من الدول الأفريقية مثل كينيا وأوغندا، متابعًا بأنه يتم استضافة العديد من المهندسين الأفارقة لتدريبهم وتأهيلهم على المهام الحديثة بتكنولوجيا الفضاء وأحدث الأساليب المتبعة بمجال الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد.

دور تنظيمي في إدارة تكنولوجيا الفضاء

وطالب صدقي بوضع عدة عوامل في الحسبان عند عمل الأقمار الصناعية، مثل تقليل التكلفة، ونوع التصميم، والوقت، والمخاطر، موضحا أن الوكالة تتمتع بدور تنظيمي في إدارة تكنولوجيا الفضاء، بخلاف دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعني برسم سياسات وقواعد الطيف الترددي وخريطة خدمات الاتصالات في مصر.