تفاصيل تشغيل خط التجارة العربي لنقل بضائع 3 دول حتى أمريكا

كشفت وزارة النقل تفاصيل الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحة أنّها تنفذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط «بري - سككي - نهري - بحري».

وفي إطار الممر اللوجيستي «طابا - العريش» الجاري تنفيذه حاليا ضمن 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي تتكون من ممر سككي يربط بين مواني نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بمواني العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكافة المواني على البحر المتوسط «دمياط – أبوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب»، ومنها إلى المواني الأوروبية والأمريكية.

مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحرياً

وأكدت الوزارة، في تقرير لها، أنّه بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحرياً بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة وذلك بالربط بين مواني العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق «نويبع / طابا / النفق»، ومنها إلى مواني شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين المواني المصرية والأوروبية والأمريكية.

يُذكرأن هذه الخدمة الجاري تنفيذها حالياً تعتبر المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل كل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورًا بمصر بريًا وحتى المواني الأوروبية والأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار إنشاء هذا المحور المتكامل تقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد طابا / العريش / بئر العبد / الفردان بطول 500 كيلو متر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.

زيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول المصرية من خلال البنية الأساسية من مواني وشبكات الطرق والسكك الحديدية، كما انضمت وزارة النقل إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.