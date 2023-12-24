«الممكن» من بنك مصر.. حساب توفير لذوي الهمم بعائد شهري

يتيح بنك مصر للمواطنين العديد من حسابات التوفير، التي تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقا لطبيعة كل شهادة، في ظل أن كافة البنوك المصرية توفر العديد من البرامج، الخاصة بفتح حساب توفير.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حساب توفير «الممكن» لذوي الهمم، من بنك مصر، والتي جاءت كالآتي:

تفاصيل الحساب

- الحساب متاح للعملاء الإفراد من المصريين والأجانب من ذوي الهمم.

- يتم فتح الحساب مجانًا.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه مصري فقط.

- يتم احتساب عائد مميز على الحساب بداية من 500 جنيه.

- معدل عائد تنافسي بزيادة 1%، فوق المعدل المعمول به في حسابات التوفير الأخرى.

- يصرف العائد شهريًا.

- حرية السحب والإيداع وإجراء كافة معاملاتك البنكية، من خلال أي فرع من فروع البنك، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب

- إحضار مستند تحقيق الشخصية.

- التقرير الطبي أو البطاقة المستخرجة، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.