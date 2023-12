حصاد سينما 2023.. «Barbie» الأعلى إيرادات في العالم وتراجع توم كروز

أيام قليلة تفصل العالم عن نهاية عام 2023 الذي شهد مجموعة كبيرة من الأحداث على الساحة السينمائية وطرح عدد من الأفلام حققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر حول العالم، ومع نهاية العام تستعرض «الوطن» قائمة الأفلام التي حققت أعلى إيرادات على مستوى العالم على مدار العام.

احتل فيلم «Barbie» المركز الأول بإيرادات بلغت مليار و441 مليون دولار، ليأتي بذلك في المركز الـ11 في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ هوليوود.

عرش الإيرادات العالمية

ظل فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros Movie» شهورا في المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا خلال العام حيث أول فيلما يحقق مليار دولار، وذلك قبل أن يزيحه فيلم «Barbie» إلى المركز الثاني بـ مليار و361 ألف دولار، أما المركز الثالث من نصيب فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان محققا 952 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

وبفارق ضئيل، جاء فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» في المركز الرابع بعد ما حقق إيرادات بلغت 845 مليون دولار، ونجح الجزء العاشر من سلسلة أفلام «The Fast and the Furious» الذي طرح بعنوان « Fast X»، في تحقيق إيرادات بلغت 704 ملايين دولار.

في المركز السادس جاء فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» بـ 690 مليون دولار، يليه في المركز السابع فيلم التصوير الحي المأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة الشهير «The Little Mermaid» بـ 569 مليون دولار.

توم كروز يتراجع من المركز الأول إلى المركز الثامن في 2023

ولم ينجح توم كروز الذي جاء في المركز الأول في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات العام الماضي بفيلمه «Top Gun: Maverick» الذي حقق 1.4 مليار دولار، في الحفاظ على نفس المركز، فتراجع في 2023 إلى المركز الثامن بفيلمه «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» الذي لم يحقق سوى 567 مليون دولار.