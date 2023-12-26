تراجعات كبيرة في أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 26-12-2023

شهدت الفترة الماضية انخفاضًا في أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المصرية، خاصة حديد التسليح، حيث تراجع سعر طن الحديد نحو 566 جنيها، مقارنة بآخر سعر سجلته خلال تعاملات أمس، وفق ما جاء على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفض سعر طن الحديد بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار الساعات الأولى من أمس الاثنين، ويأتي الأمر ضمن سلسلة انخفاضات خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم

وأوضحت بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، أنّ سعر طن حديد عز انخفض بقيمة 333 جنيها ليسجل 41 ألفا و358 جنيها اليوم.

وانخفضت أسعار الحديد الاستثماري بقيمة 566 جنيها في الطن، حيث سجل الطن 38 ألفا و966 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم تراجعا بقيمة 74 جنيها للطن، ليسجل 2187 جنيها للطن.

وعن أسعار الحديد اليوم الثلاثاء، عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار وفق بوابة الأسعار العالمية، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 577 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 520 دولارا للطن الواحد.