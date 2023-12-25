بيع كارت شخصي لفلاديمير بوتين في مزاد علني.. عمره 34 عاما وسعره خيالي

كارت صغير مطبوع عليه اسم وصفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأرقام تليفوناته، بيع في مزاد علني نحو مليوني روبل روسي، أي ما يقابل 22 ألف دولار أمريكي، في جلسة مدتها لم يتجاوز الـ5 دقائق.

الكارت المطبوع الخاص بالرئيس الروسي، دُون عليه عبارة «فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مستشار العلاقات الدولية لرئيس مجلس النواب في مدينة لينينغراد»، يعود عمره لـ34 عاما، حيث كان يعمل مستشارا للعلاقات الدولية لمجلس مدينة لينينجراد، بطرسبورغ عام 1990، وفق خبير مزادات ببطرسبورغ.

كارت شخصي لبوتين

فينيست تسيجانكوف خبير المزادات بمدينة بطرسبورغ الروسية، أكد لـ«روسيا اليوم»، أن الكارت من الأشياء النادرة للرئيس الروسي، لذلك جرى بيعه بالمزاد العلني بنحو بمليوني روبل.

«تسيجانكوف»، عبَّر عن سعادته بالمبلغ الذي بيع بيه الكارت الشخصي للرئيس الروسي قائلا: «لقاء المليوني روبل، حيث بيع الكارت النادر، حيث استغرق وقت المزايدة حوالي خمس دقائق، ولم يكن المبلغ بالنسبة لنا مفاجأة».

مناصب تقلدها الرئيس بوتين

الكارت الشخصي للرئيس الروسي، يحمل أرقام هواتفه مكتوبة بخط يده، ويعود لعام 1990، عندما كان يرأسه رئيس مجلس مدينة لينينجراد أناتولي سوبتشاك، وفق خبير المزادات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وُلد في 7 أكتوبر عام 1952 في مدينة لينينجراد، ودرس في كلية الحقوق بجامعة لينينجراد الحكومية قم التحق بجهاز أمن الدولة، قبل أن يتم إيفاده إلى ألمانيا الشرقية وعمل هناك رئيسا لحرس السفارة السوفيتية بين 1985 و1990.

تدرج فلاديمير بوتين، في المناصب الرفيعة إلى أن تولى رئاسة البلاد عام 1991 كأول ولاية له، ثم تبعتها عدة ولايات كرئيا للبلاد وحنى الآن.