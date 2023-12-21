رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الإسكان يوجّه بحل مشكلات المستثمرين ودفع معدلات التنمية في أسوان الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
04:18 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا في مقر جهاز مدينة أسوان الجديدة، مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمري أسوان، لبحث سبل تعزيز التعاون مع المستثمرين والاستماع لمطالبهم وحل مشكلاتهم، وتذليل جميع العقبات، ودفع معدلات الاستثمار والتنمية بمدينة أسوان الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أنّ المنطقة الصناعية في أسوان الجديدة بمساحة 2561 فدانا، وجرى تخصيص مساحة 200 فدان منها بنظام المطور الصناعي، ويعمل جهاز المدينة لتنفيذ أعمال المرافق للقطع الصناعية لإتاحتها لمختلف الأنشطة الصناعية، إضافة إلى المنطقة الحرة بمساحة 187 فدانا.

واستعرض وزير الإسكان، موقف المشروعات التنموية والخدمية بمدينة أسوان الجديدة، حيث قدّم رئيس جهاز المدينة، شرحا تفصيليا عن موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية، والفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة أسوان الجديدة، في مجالات «الأنشطة العمرانية المتكاملة، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، والأنشطة السياحية، والأنشطة التعليمية، والأنشطة الصناعية»، وغيرها.

اقرأ المزيد:

حملات تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية في الشرقية

«المجتمعات العمرانية» تطلق مبادرة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة

نائب «المجتمعات العمرانية» لقطاع المشروعات يدلي بصوته في الانتخابات: شرف كبير

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ورشة عمل لقيادات وموظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الحياد التنافسي

«المجتمعات العمرانية» تعتمد عقد تقنين قطعة أرض بمساحة مليوني متر في الشروق

هيئة المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل حول المناطق منخفضة الانبعاثات

هيئة المجتمعات العمرانية تتيح فرصا للاستثمار في عدد من الأراضي

«المجتمعات العمرانية»: تعديل 23 خط سير بمنظومة النقل في أكتوبر والقاهرة الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تنظم برنامجا تدريبيا حول الرصد والقياس البيئي

«المجتمعات العمرانية» تطرح وحدات سكنية في 5 مدن جديدة.. والتقديم الأحد المقبل

وزير الإسكان يتفقد مشروعات الكورنيش في أسوان الجديدة

جهاز تنمية أسوان الجديدة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع «سكن لكل المصريين»

بعد الإعلان عن مشروع الإسكان الأخضر.. معلومات عن مدينة أسوان الجديدة

محافظ أسوان يفتتح اجتماع لجنة التمويل الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن المخطط العام لمدينة أسوان الجديدة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.