استلام قطعتي أرض تبرع بهما الأهالي لإقامة معاهد أزهرية بالمنيا

قال اللواء هاني بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار استلمت قطعتين أرض تبرع من الأهالي لإقامة معاهد أزهرية بأبو يعقوب وعابده يوسف، بالتنسيق مع الأزهر الشريف، لحين الانتهاء من التراخيص اللازمة لبدء أعمال البناء.

التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية

يأتي ذلك إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تقديم الدعم اللازم للارتقاء بالعملية التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية، والتي تؤكد على وسطية الإسلام الحنيف لتربية النشء تربية سليمة على مفاهيم الإسلام الوسطى دون مغالاة أو تطرف، والتي تتمثل في الأزهر الشريف.

وتمت عملية التسليم تحت إشراف المهندس محمود أبو كريشة، نائب رئيس المدينة والمشرف العام على القرية، وبحضور علي ظريف، رئيس قرية صفط الخمار، وممثلي الأزهر الشريف.

توفير كافة التسهيلات اللازمة

وأشاد اللواء هاني بدوى بمبادرة الأهالي بالتبرع بالأرض لإنشاء المعاهد الأزهرية، مؤكداً أن ذلك يعكس حبهم وحرصهم على تعليم أبنائهم على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مؤكدا أن الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار ستقوم بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لسرعة الانتهاء من إنشاء المعاهد، لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.