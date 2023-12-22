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الفنان محمد أحمد ينضم لـ أبطال فيلم عصابة عظيمة ويبدأ تصوير أول مشاهده

كتب:

الوطن
08:52 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
الفنان محمد أحمد أحمد

الفنان محمد أحمد أحمد

أنضم الفنان محمد أحمد أحمد لأبطال فيلم “عصابة عظيمة” بطولة الفنانة إسعاد يونس ،وبدأ تصوير أولى مشاهده بالفليم ويجسد شخصية تدعى جمال.

وتجسد إسعاد يونس شخصية كفيفة وتقوم بتشكيل عصابة ضمن أحداث الفيلم والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة إسعاد يونس، أحمد عزمى ،رنا رئيس، محمد محمود، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين بالفيلم.

وكانت آخر أعمال إسعاد يونس مسلسل “كامل العدد” ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وأحدثت الفنانة إسعاد يونس حالة من الإعجاب عبر السوشيال ميديا بعد ظهورها فى الحلقة الأخيرة من مسلسل “كامل العدد” وذلك أثناء تقديمها اغنية البيانولا مع أحد أطفال العمل.

من المعروف أن اغنية البيانولا من كلمات الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين وألحان سيد مكاوى.

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بقلم الوطن