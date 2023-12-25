ضبط 1635 كيلو سكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

كشف المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، عن تحرير محضر ضد أحد التجار والتحفظ على كمية طن و435 كيلو سكر من المخصص لمبادرة تخفيض الأسعار وذلك لمحاولة احتكار الكمية والتربح من ورائها.

التحفظ على طن و435 كجم سكر داخل مخزن في بني سويف

وقال وكيل تموين بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»: «تمكنت حملة تموينية من ضبط طن و435 كيلو سكر من المخصص لمبادرة تخفيض الأسعار، وذلك بأحد المخازن بغرض احتكارها والتربح غير المشروع، حيث جرى التحفظ على الكمية واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة التموينية من ضبط والتحفظ على 200 كيلو سكر تمويني لدى أحد تجار السلع الغذائية، و50 لتر زيت طعام، بالإضافة إلى ضبط لدى تاجر إطارات 20 إطار سيارة مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية في بني سويف

وشنت مديرية التموين في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة، وتوافر السلع، وسلامتها.

تكثيف جهود مراقبة الأسواق ومحلات الأغذية في بني سويف

ووجه وكيل تموين بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود مراقبة محلات الأسواق ومحلات الأغذية، لضمان سلامة المنتجات المعروضة، وبمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة للمخالفين.