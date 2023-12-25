شرم الشيخ تتلألأ احتفالا بالكريسماس.. انتعاشة كبيرة في حركة السياحة

تعددت صور الاحتفالات بمدينة شرم الشيخ لأعياد الكريسماس بشوارعها وميادينها وداخل الفنادق والمنتجعات السياحية بجميع صور الاحتفالات فأعدت الفنادق الحفلات الترفيهية لنزلائها بمشاركة السياح بمختلف جنسياتهم بالإضافة إلى مسيرات لبابا نويل وتوزيع الهدايا على الأطفال بالشوارع ولعب الدمى الراقصة مع الأطفال وسط أجواء مبهجة وتوزيع الهدايا على الأطفال داخل الكنائس.

صور الاحتفال بالكريسماس بمدينة شرم الشيخ

قال مطيع إسماعيل وهو مالك لإحدى الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ: قمنا بإعداد حفل كبير ضم أعدادا كبيرة من السياح بمختلف جنسياتهم من خلال عشاء فاخر وحفلات للأطفال إذ أن مدينة شرم الشيخ شهدت انتعاشة سياحية واضحة في هذه الفترة تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة وامتدت الحجوزات الخارجية لشهر يناير المقبل.

دور الأجهزة المعنية بالدولة في النهوض بالقطاع السياحي

وأشار «مطيع» إلى دور أجهزة الدولة في النهوض بالقطاع السياحي من خلال تنوع الجنسيات التي شهدتها المدينة في الفترة السابقة مما أنعش حركة السياحة ومما لا شك فيه أن السياحة الداخلية أيضًا لها دور كبير وخاصة قرب موسم الإجازات لنصف العام؛ مما جعل حجوزات الفنادق تصل إلى نسبة مرضية للقطاع السياحي ليمتد إلى منتصف شهر فبراير.

توافد كبير من مختلف الجنسيات على مدينة شرم الشيخ

وأكد إسلام نبيل رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، «أن مطار شرم الشيخ الدولي يشهد يوميا توافدا كبيرا من الطائرات التي تحمل جنسيات مختلفة مما يسهم في زيادة الإشغالات الفندقية وازدهار في حركة البيع والشراء داخل الأسواق التجارية بالمدينة، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال مرضية تمامًا وخاصة بمدن المحافظة السياحية سواء شرم الشيخ أو ذهب أو نويبع أو سانت كاترين.

وأوضح أن الموسم الشتوي الحالي شهد حجوزات كبيرة بالفنادق والمنتجعات السياحية وهذا يرجع إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء وخاصة أجوائها الدافئة شتاء والتي يقصدها السياح الذين تشهد بلادهم برودة الأجواء في فصل الشتاء.