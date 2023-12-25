مستثمرو السياحة: إنشاء عدد من المشروعات الصديقة للبيئة بسانت كاترين

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء العديد من المشروعات السياحية صديقة البيئة بمدينة سانت كاترين، ولاسيما مع إعلان وزارة الطيران المدني افتتاح مطار المدينة خلال الشهور الأولى من العام المقبل، فضلا عن قرب إفتتاح مشروع «التجلى الأعظم».

وأوضح عبداللطيف، أن المشروعات التي ستتم بالمنطقة ستراعي البعد البيئي والديني للمنطقة كون مدينة سانت كاترين منطقة تضم العديد من المزارات الدينية.

مركز للسياحة الدينية وسياحة التأمل

وأضاف لـ«الوطن» أن التصورالمبدئي للسياحة بسانت كاترين أن يشعر السائح خلال زيارته للمدينة بأنه يعيش في ذات الأجواء التي عاش بها الأنبياء والرسل الذين تواجدوا بتلك المدينة، موضحا أن مدينة سانت كاترين يمكن استغلالها لتكون مركزا للسياحة الدينية وسياحة التأمل بمنطقة الشرق الأوسط.

المشروعات العلاجية والاستشفائية

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن مدينة سانت كاترين تزخر بالأماكن الدينية المقدسة الموجودة بالكتب السماوية كالقرآن والتوراة، لافتا إلى أن المدينة تمثل نموذجا للتعايش بسلام بين الأديان السماوية، موضحا أن هناك دراسات تتم حاليا لإنشاء عدد من المشروعات العلاجية والاستشفائية، إضافة إلى زيادة المشروعات الزراعية والعشبية التي تشتهر بها المدينة، فضلا عن تدشين عدد من المضامير التي تصلح لممارسة سباقات الهجن.