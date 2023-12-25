ترقيم الكيلومترات بين المحافظات.. حكاية تبدأ من أقدم مكتب بريد

يرى السائرون بالطرق الرئيسية، لوحات ترقيم الكيلومترات، لكن قليلون الذين يعرفون ماذا تعني تلك الإرشادات تعلق على مداخل المدن والمحافظات بألوان زرقاء لجذب انتباه السائقين وقائدي السيارات.

المحاسب إبراهيم أبو هاشم، شيخ رؤساء المجالس المحلية في محافظة السويس، ورئيس المجلس المحلي للمحافظة الوحيد الباقي على قيد الحياة، قال لـ«الوطن» إن الترقيم الموجود على الطرق الرئيسية بين المحافظات والمدن، قائمًا من قديم الأذل لكن التفعيل الحقيقي للترقيم كان في عهد الملكية، وظل موجوًا ويجري متابعة الترقيم في كل طريق جديد لمعرفة المسافات بين المدن والمحافظات، لمن يسير على الطريق

معنى لوحة باقي 35 كيلومترًا على القاهرة

أوضح «أبو هاشم» أنّ الترقيم الذي يحدد المسافة بين المحافظات يعني المسافة بين أقدم مكتب بريد جرى إنشائه في كل محافظة بمعني أنه إذا كان الشخص يقود سيارة ويقرأ 20 كيلومترًا، على سوهاج يكون معناها أنه باقي 20 كيلومترًا للوصول إلى أقدم مكتب بريد في مدينة سوهاج.