رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

جامعة بنها تتقدم 67 مركزا عالميا في تصنيف الأداء الأكاديمي

كتب:

حسن صالح
02:57 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
جامعة بنها

جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها الحصول على الترتيب 876 من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 67 مركزاً عن العام الماضي 2022 -2023، ومحليا بالمركز 11 من بين 33 جامعة حكومية وخاصة في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي والمعروف «University Ranking by Academic Performance (URAP)»، إصدار 2023-2024.

تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية

وأشارت جامعة بنها، في بيان لها، إلى أن التصنيف يهدف إلى تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية، وأيضا تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي.

التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات

وأضافت الجامعة في بيانها ان التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمي يشكل الإنتاج العلمي أساس منهجية التصنيف، فيتم استخدام كل من جودة، وعدد الإنتاج العلمي، والاستشهادات المرجعية، وأداء التعاون البحثي الدولي كمؤشرات.

أوضحت الجامعة، أن كثيرا من التفاصيل عن التصنيف متاحة من خلال الإطلاع على التصنيف إصدار 2023 - 2024 من هنا.

وأضافت الجامعة، أنه يمكن الإطلاع على أداء جامعة بنها  التصنيفات المختلفة من خلال الرابط التالي من هنا.

اقرأ المزيد:

جامعة بنها تنظم ورش عمل عن مصادر بنك المعرفة المصري

جامعة بنها الأهلية: الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية وانتهاء الفترة الانتقالية

جامعة بنها تحتل المركز التاسع بين أفضل 10 جامعات مصرية

نائب رئيس جامعة بنها: تجهيز كلية التربية الرياضية بصالات وملاعب على أعلى مستوى

«جامعة بنها»: حريصون على تنمية مواهب الطلاب وإعداد أجيال من المبتكرين

جامعة بنها الأهلية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024

جامعة بنها تنظم دورة تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 

جامعة بنها لمعاوني التدريس: أنتم أصحاب رسالة والبحث العلمي هدفه حل المشكلات

رئيس جامعة بنها: الطالب شريك أصيل في وحدات إنتاج المزارع السمكية

رئيس جامعة بنها يبحث استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية
بقلم حسن صالح