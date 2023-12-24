جامعة بنها تتقدم 67 مركزا عالميا في تصنيف الأداء الأكاديمي

أعلنت جامعة بنها الحصول على الترتيب 876 من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 67 مركزاً عن العام الماضي 2022 -2023، ومحليا بالمركز 11 من بين 33 جامعة حكومية وخاصة في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي والمعروف «University Ranking by Academic Performance (URAP)»، إصدار 2023-2024.

تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية

وأشارت جامعة بنها، في بيان لها، إلى أن التصنيف يهدف إلى تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية، وأيضا تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي.

التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات

وأضافت الجامعة في بيانها ان التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمي يشكل الإنتاج العلمي أساس منهجية التصنيف، فيتم استخدام كل من جودة، وعدد الإنتاج العلمي، والاستشهادات المرجعية، وأداء التعاون البحثي الدولي كمؤشرات.

أوضحت الجامعة، أن كثيرا من التفاصيل عن التصنيف متاحة من خلال الإطلاع على التصنيف إصدار 2023 - 2024 من هنا.

وأضافت الجامعة، أنه يمكن الإطلاع على أداء جامعة بنها التصنيفات المختلفة من خلال الرابط التالي من هنا.