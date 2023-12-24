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«القابضة للمياه» تنفي إعلان الشركة عن وظائف شاغرة: شائعات مضللة

كتب:

سلامة عامر
12:07 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
محطة مياه

محطة مياه

نفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن حاجة الشركة لموظفين لبعض التخصصات، موضحة أنها أخبار غير صحيحة من أجل زيادة التفاعل وأعداد المتابعين لتلك الصفحات.

نشرإعلانات التوظيف 

وأوضحت القابضة لمياه الشرب أن نشر إعلانات التوظيف يجرى من خلال القنوات الرسمية والمعلنة للشركات التابعة، عبر الصفحات الرسمية الموثقة أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وفيما عدا ذلك فهي أخبار غير صحيحة.

الحد من انتشار الأخبار المزيفة

وأشارت الشركة إلى أنها أبلغت إدارة «فيسبوك» عن أي إعلانات زائفة أو شائعات مضللة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها.

تحديد موعد الاختبار الشفوي للمتقدمين

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تحديد موعد الاختبار الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة كيميائي في تخصصات «الكيمياء الخاصة والبرامج المزدوجة - كيمياء وحيوان كيمياء ونبات - كيمياء وميكرو - الكيمياء والكيمياء الحيوية - بيولوجي - ميكروبيوجي» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 بمقر الشركة بمدينة المنيا بشارع عدنان المالكي (ديوان عام شركة المياه) على أن يكون الحضور الساعة التاسعة صباحاً وبدء الاختبارات الساعة العاشرة صباحًا.

مواعيد الاختبارات الشفوية

وحددت الشركة مواعيد الاختبارات الشفوية للمتقدمين لشغل وظائف الإعلان رقم 1 لسنة 2023 عبر الموقع الاليكتروني للشركة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.