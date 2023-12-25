إجازات رسمية في امتحانات نصف العام تشمل 5 أيام في يناير

حددت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع مديرية التعليم، إجازات رسمية في أيام امتحانات نصف العام الدراسي بمختلف المراحل الدراسية وهي أيام السبت والأحد والاثنين 6 و7 و8 يناير المقبل، وأيضا إجازة السبت 20 يناير بمناسبة عيد الغطاس، والخميس الموافق 25 يناير إجازة بمناسبة عيد الشرطة.

جدول امتحانات

وتضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بداية من 2 يناير حتى 10 يناير المقبل، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضى والمهني تبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الاثنين الموافق 15 يناير المقبل، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي.

مراجعات الشهادة الإعدادية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إطلاق بث على موقعها بشأن أقوى مراجعات الشهادة الإعدادية وسنوات النقل لتوفير الخدمة للطلاب مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 17 يناير المقبل، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات نصف العام للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الأسبوع الحالى وتحديد ضوابط وإجراءات سير الامتحانات.