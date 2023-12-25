وزارة الشباب تُنظم احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

تستعد وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وحدة السياسات بالوزارة، تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف الـ 9 من ديسمبر من كل عام، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية

وتتضمن الاحتفالية ندوة وجلسة نقاشية، حول نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، والمفاهيم المرتبطة بالفساد وأنواعه، بالإضافة إلى جلسة نقاشية عن جهود الدولة المصرية وخطواتها الثابتة لاقتلاع جذور الفساد.

ويشارك في الاحتفالية عددا من المتحدثين والخبراء في مجال مكافحة الفساد، يمثلون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

صبحي: تمكين الشباب والمجتمع الرياضي لمكافحة الفساد

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، هو خلق مجتمع واعي بمخاطر الفساد قادر على مكافحته، من خلال تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب، والنهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد، وتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.