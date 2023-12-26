جامعة بنها تٌقدم خدمات طبية وعلمية بأسعار رمزية للمواطنين

تحتضن جامعة بنها، العديد من الوحدات والمراكز المتعددة والمتخصصة وذات الطابع الخاص بكلياتها المختلفة، لتقديم خدمات القياسات والتحاليل والاستشارات للمواطنين بأسعار رمزية؛ إيمانًا بدور الجامعة في خدمة المواطنين من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، التي تنتشر داخل معظم كليات الجامعة، وتقدم خدماتها في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط.

تستعرض «الوطن» مراكز ووحدات جامعة بنها ذات الطابع الخاص بكلياتها التي تقدم العديد من الخدمات، من خلال مسئولية الجامعة تجاه تقديم خدمة للمواطنين والمجتمع، بجانب كونها مكان لتلقي العلم والدراسة.

خريطة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بكليات جامعة بنها

أوضحت جامعة بنها، في بيان، أنّ الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص والمنتشرة بكليات الجامعة كالتالي:

- كلية الطب البشرى وتضم وحدة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية المعتمدة من المجلس الوطني لاعتماد (إيجاك)، ووحدة الكشف المبكر من الأورام معتمده من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، ووحدة كيمياء الغدد الصماء ووحدة الميكروسكوب الإلكتروني، ووحدة ة تحاليل السموم والمخدرات ووحدة الخلايا الجذعية، وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق والمعمل المركزي.

- كلية الهندسة وتضم معمل الاختبارات المتقدمة للبيئة والوقود الحيوي، ووحدة الورش والمعامل والاستشارات

- كلية الطب البيطري وتضم معمل التشخيص البيطري ومركز التمييز المسح الملوثات البيئة في الأغذية والمياه والمعمل المركزي ومركز حيوانات التجارب.

- كلية العلوم وبها المعمل المركزي ومعمل بيولوجيا الأسماك ووحدة البيولوجيا الجزيئية وتنمية البيئة، ووحدة ورش الجامعة الصيانة وإصلاح الأجهزة العلمية بكليات الجامعة، ومعمل التربة والجيولوجيا الهندسية

- كلية الزراعة وتضم مركز التجارب والبحوث الزراعية، ومركز التحاليل والاستشارات الزراعية ومجمع المعامل البحثية المتميزة، ومعمل التقنية الحيوية وحدة الـسلامة الحيوية.

- كلية الهندسة بشبرا وبها مركز الدراسات والاستشارات الهندسية، ومعمل أبحاث كيمياء المواد الثانوية، ومعمل علوم المواد الثانوية وعمل علوم المواد والمعالجة الحرارية ومعمل تكيف الهواء.

- كلية الفنون التطبيقية، وتضم معمل النمذجة ومعمل الترميم و معمل تكنولوجيا المنسوجات.

- كلية التربية الرياضية وتضم مركز الكفاءة البدنية.

تنمية الموارد الذاتية

أوضحت الجامعة في بيانها، أن الوحدات ذات الطابع الخاص بكليات الجامعة تهدف إلي تنمية الموارد الذاتية، إذ تعد أحد أليات التنمية دون المساق باستقلالية الجامعة والكليات، وجري وضع خطة متكاملة لاستغلال هذه الوحدات بتقدم خدمة للجامعة والمجتمع المحيط بأسعار رمزية، كما تساعد في تغطية احتياجات المواطنين بسعر التكلفة للتخفيف عن كاهلهم، بما يخدم المجتمع تحت شعار الجامعة المجتمعية كواجهة للجامعة إلى المجتمع لتقديم أدوار عديدة منها الخدمية والمجتمعية بشكل مباشر للمجتمع، لتدار باستقلال تامة دون أن تكون عبئا على الجامعة.