إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، حملة لإزالة التعديات على الطرق العامة والأراضي الزراعية بمنطقة مشروع غرب طهطا بمركز جهينة.

إزالة 14 حالة تعد في سوهاج

وقال ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في محافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنه إزالة 13 حالة تعد على الطرق العامة بالبناء بالطوب الأبيض «البلوك» والزراعات بقرية أبو بكر الصديق بمركز جهينة، كما تمت اﻹزالة الفورية لحالة تعد على الأراضي الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض على مساحة 175 مترا بقرية عمر بن الخطاب، التابعة لمنطقة مشروع غرب طهطا.

تحرير محاضر للمخالفين

وأضاف رئيس مركز ومدينة جهينة، أن حملة الإزالة أشرف عليها أحمد محمود عبداللطيف، ويحيى محمود علي، نواب رئيس المركز، ومسؤول حماية الأراضي بمنطقة مشروع غرب طهطا، ومسؤول الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وفنيين التنظيم بالوحدة المحلية لجهينة، مشيرا إلى تأمين الحملة بقوة من مركز الشرطة، وتحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.