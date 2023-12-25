الأرصاد: أمطار متواصلة على المحافظات الساحلية رغم انتهاء نوة الفيضة الصغرى
كتب:
انتصار الغيطانى
08:34 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الأرصاد: أمطار على المحافظات الساحلية..رغم انتهاء نوة الفيضة الصغري
يسود طقس معتدل الحرارة، اليوم، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارًا، في حين يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وخلال ساعات الليل يسود طقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
أمطار على المحافظات الساحلية
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والمحافظات الساحلية المطلية على البحر المتوسط، وذلك على فترات متقطعة، وذلك على الرغم من انتهاء نوة الفيضة الصغري أمس الأحد، بعد ان استمر تأثيرها لمدة 5 أيام على السواحل الشمالية.
حالة البحر المتوسط
وعن حالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
حالة البحر الأحمر
وعن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد أنَها خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023
القاهرة 22 15
بنها 22 15
دمنهور 22 14
المنصورة 22 15
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 13
دمياط 21 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 23 14
السويس 22 14
العريش 22 13
رفح 21 13
رأس سدر 24 15
نخل 20 10
كاترين 16 06
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 27 16
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 21 15
السلوم 19 11
سيوة 21 12
رأس غارب 26 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 26 18
حلايب 24 20
أبو رماد 26 18
رأس حدربة 26 20
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 23 09
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 23 12
الأقصر 24 11
أسوان 25 12
الوادي الجديد 22 10
أبو سمبل 23 11