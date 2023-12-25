الأرصاد: أمطار متواصلة على المحافظات الساحلية رغم انتهاء نوة الفيضة الصغرى

يسود طقس معتدل الحرارة، اليوم، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارًا، في حين يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وخلال ساعات الليل يسود طقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

أمطار على المحافظات الساحلية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والمحافظات الساحلية المطلية على البحر المتوسط، وذلك على فترات متقطعة، وذلك على الرغم من انتهاء نوة الفيضة الصغري أمس الأحد، بعد ان استمر تأثيرها لمدة 5 أيام على السواحل الشمالية.

حالة البحر المتوسط

وعن حالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد أنَها خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

القاهرة 22 15

بنها 22 15

دمنهور 22 14

المنصورة 22 15

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 23 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 24 15

نخل 20 10

كاترين 16 06

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 21 15

السلوم 19 11

سيوة 21 12

رأس غارب 26 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 26 18

حلايب 24 20

أبو رماد 26 18

رأس حدربة 26 20

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 23 12

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 22 10

أبو سمبل 23 11