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أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في السويس.. تخفيضات كبيرة

كتب:

حمدي عبد الله
07:58 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
ملابس شتوية

ملابس شتوية

تعرض محلات السويس مختلف أنواع احتياجات المواطنين من الملابس الثقيلة، خلال شهور الشتاء، وذلك في أماكن مخصصة لبيع المنتجات بأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطن من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

ملابس شتوية بأسعار مخفضة في السويس 

تعتبر أرخص المحال التي تبيع الملابس الشتوية متواجدة في حي الأربعين الذي يضم أقدم الشوارع المشهورة لبيع المنتجات بأرخص الأسعار، إذ تتواجد مئات المحال داخل نطاق الحي، وتشهد اقبالا كبيرا في مواسم الأعياد، وفصل الشتاء.

تنتشر أرخص الأماكن لبيع ملابس الشتوية في محافظة السويس، في أقدم شارعين لبيع الملابس بحي الأربعين وهما شارع أحمد عرابي الذي يضم عشرات المحلات الموزعة علي الصفين لمسافة تقارب كيلو متر، وتعرض المحلات مختلف الملابس الشتوية بأسعار في المتناول، وكذلك شارع شميس الذي يتخصص في ملابس الأطفال ومختلف البضائع الخاصة بفصل الشتاء، من جوارب وكوفيات وقفازات وغيرها، كما تنتشر عدد من المحلات بشارع الباسل، بتخفيضات كبيرة على ملابس الشتاء.

وهناك العديد من الشوارع في حي السويس تعرض الملابس بأسعار مخفضة، منها النمسا ومحمد عبده والتحرير والمرور.

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بقلم حمدي عبد الله