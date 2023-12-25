ضبط 147 كيلوجرام أغذية فاسدة في الأقصر

شنت مديرية تموين الأقصر، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن بضبط 147 كيلوجرام دواجن، ولحمة مفرومة، وأجنحة متبلة، وزبادي منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بناحية شارع يوسف حسن بندر الأقصر، في إطار سعي المديرية للحفاظ على سلامة المواطن، ومكافحة تجار الأغذية الفاسدة.

فحص السلع الغذائية بالأقصر

وأجرى مفتشو التموين، فحصا للسلع الغذائية بالمحل، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والمخزنة للاستهلاك والبيانات المدونة عليها، وضبط السلع المنتهية الصَّلاحِيَة وبمواجهة المتهم بالمخالفة أقر بارتكابها، وجرى استكمال الإجراءات القانونية ضده وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وناشد تموين الأقصر، جميع المواطنين، التأكد من البيانات المدونة على المنتج الغذائي والإبلاغ الفوري عن الذين يقومون ببيع أغذية منتهية الصَّلاحِيَة.

سلع غير مدون عليها تاريخ الإنتاج

وفي سياق آخر، ضبطت الرقابة التموينية بالمديرية، صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية العوامية- بندر الأقصر؛ لحيازته سلع غذائية غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء، ودون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته لتلك السلع الغذائية والمضبوطات، بإجمالي عدد 720 علبة كانز مشروب شاي مثلج، غير مدون عليها البيانات بغرض الغش التجاري.